Sorry Tak Ada Takjil Gratis Ramadhan Ini; Masjid Jami Al Baitul Amien Jember Hindari Kerumunan

SURYA.CO.ID, JEMBER - Puasa Ramadhan 2021 ini akan menjadi tahun kedua bulan suci di masa pandemi Covid-19. Dan seperti tradisi umat Muslim se-dunia, ada kebiasaan yang harus harus diubah demi mencegah penularan Covid-19, salah satunya adalah dihapusnya penyediaan menu takjil gratis di Jember.

Penghapusan takjil iftar itu akan ditiadakan dari Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember, sebagai cara mencegah penyebaran wabah, akibat adanya kerumunan. Meski begitu, pada Ramadhan 1442 Hijriyah ini, pihak masjid tetap menggelar shalat Tarawih, dan kegiatan taddarus.

"Tarawih tetap kami gelar, namun memakai protokol kesehatan yang ketat. Seperti jamaah harus memakai masker, mengatur jarak, memeriksakan suhu tubuh, juga mencuci tangan sebelum masuk masjid," ujar Ketua Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember. Muhammad Hasien kepada SURYA, Minggu (11/4/2021).

Hasien menambahkan, beberapa kegiatan yang tidak lagi digelar saat ini di antaranya adalah penyediaan makanan pembuka puasa atau menu takjil iftar.

"Biasanya kami sediakan makanan untuk buka puasa secara gratis, siapa saja boleh ambil. Namun sekarang tidak bisa. We are so sorry (kami minta maaf). Kenapa kami menghilangkan itu, karena berpotensi mengundang kerumunan," imbuh Hasien.

Padahal makanan pembuka puasa ini, termasuk yang paling ditunggu oleh banyak orang di Masjid Jami' Jember tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, tidak sedikit mahasiswa yang sedang menempuh studi di Jember, memanfaatkan program tersebut. Belum termasuk para fakir miskin.

Kegiatan lain yang juga dibatalkan adalah pertemuan para takmir masjid se-Kabupaten Jember menjelang Bulan Ramadhan. Biasanya pertemuan takmir masjid se-Jember digelar untuk saling berdiskusi menjelang pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadhan.

Terkait pelaksanaan shalat Tarawih, Hasien kembali menegaskan, pihaknya menerapkan protokol kesehatan. Sebelum pelaksanaan Tarawih, biasanya Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember juga melakukan pemeriksaan. ***