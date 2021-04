Pertamina Patra Niaga Raih 4 Penghargaan dalam Anugerah BUMN 2021

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) berhasil membawa pulang empat penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN ke-10 tahun 2021.

Acara bertema Strategi dan Transformasi di Masa Pandemi yang dilaksanakan oleh BUMN Track bersama PPM Manajemen di Jakarta itu digelar Kamis (8/4/2021) lalu.

Empat penghargaan tersebut adalah, Terbaik I Transformasi Bisnis dan Organisasi Kategori Anak Perusahaan BUMN. Kemudian CEO Visioner Anak Perusahaan BUMN Terbaik atas nama Mas’ud Khamid.

The Best Corporate Anak Perusahaan BUMN dan The Best CEO Anak Perusahaan BUMN atas nama Mas’ud Khamid.

Ketua dewan juri dalam Anugerah BUMN ke-10, Tanri Abeng mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat sedikit perbedaan dalam melakukan penilaian akibat pandemi Covid-19.

Menurut Tanri Abeng, seluruh perusahaan BUMN yang dinilai tidak hanya dilihat dari kinerja, pertumbuhan atau growth perusahaan, serta proses transformasi bisnis dan organisasi, namun dilihat juga ketahanannya.

“Kita berada dalam situasi krisis. Bagaimana perusahaan BUMN bertahan adalah salah satu parameter yang kami lihat," kata Tantri.

Untuk CEO, sisi leadership menjalankan strategi di masa pandemi, bagaimana CEO melihat krisis ini menjadi sebuah peluang adalah salah satu parameter utama pemilihan the Best CEO.

"Karenanya butuh 2 minggu penuh dewan juri memutuskan pemenang korporasi maupun CEO.

Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang, mari kita terus tingkatkan kinerja BUMN kedepan,” lanjut Tanri Abeng dalam acara penganugerahan tersebut.