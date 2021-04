Lirik dan Chord Lagu Marhaban Ya Ramadan - Haddad Alwi, Selamat Datang Ramadhan, Bulan Penuh Ampunan

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Marhaban Ya Ramadan, yang dinyanyikan oleh Haddad Alwi.

Lirik dan chord lagu Marhaban Ya Ramadan sedang banyak diburu jelang bulan puasa.

[intro]

C F C G

C

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C Em G

Selamat datang Ramadhan, bulan penuh ampunan

Am Em G

Selamat datang Ramadhan, bulan penuh ganjaran



C F C G

Mari kita menyambut dengan hati gembira

C F C G

Mari kita menyambut dengan hati bahagia



C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G C

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

[interlude]

F Em Dm G C

F Em Dm G C

G

C Em G

Allah jadikan Ramadhan bulan penuh berkah

Am Em G

Allah jadikan Ramadhan bulan penuh rahmah

C F C G

Perbanyaklah ibadah, jangan lupa sedekah

C F C G

Perbanyaklah tadarus, jangan lupa shalawat

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C Em G

Selamat datang bulan yang siang harinya mulia

Am Em G

Selamat datang bulan yang malamnya pun mulia

C F C G

Nafas dan tidur kita pun mendapat pahala

C F C G

Dosa pun diampuni doapun diterima

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam