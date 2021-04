Awali Prodamas Plus di Kota Kediri dengan Bimbingan Teknis Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis mengawali kegiatan Prodamas Plus di Kota Kediri, Jumat (9/4/2021).

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Setelah sempat mundur setahun karena Pandemi Covid 19, Prodamas Plus di Kota Kediri tahun anggaran 2021 bakal mulai direalisasikan.

Pada Prodamas Plus tahun ini ada kenaikan anggaran bantuan yang dialokasikan ke setiap RT dari sebelumnya Rp 50 juta per tahun menjadi Rp 100 juta setiap RT per tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus, masyarakat secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran melalui swakelola masyarakat atau kelompok masyarakat (pokmas).

Sebelum mengawali kegiatan Prodamas Plus telah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Swakelola Masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit menyampaikan, kegiatan bimtek bagi pokmas cukup penting. Karena pokmas telah dipercaya untuk mengelola kegiatan Prodamas Plus 2021.

Kegiatan Bimtek diikuti sebanyak 137 pokmas digelar selama 3 hari di beberapa tempat berbeda.

Bimtek pertama berlokasi di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri yang diikuti oleh Pokmas Kecamatan Mojoroto.

Selanjutnya Bimtek kedua di Balai Kelurahan Burengan yang dikuti Pokmas Kecamatan Pesantren, Jumat (9/4/2021).

Kegiatan Bimtek ketiga berlangsung 12 April 2020 mendatang berlokasi di Balai Kelurahan Setonopande yang diikuti oleh Pokmas Kecamatan Kota.

Bagus Alit menjelaskan, pada bimtek, pokmas dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, pertanggung jawaban dan pelaporan kegiatan prodamas.

Kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber. Yaitu Inspektorat dengan tema pengawasan dan pelaksanaan Prodamas Plus, BPKAD dengan tema pengelolaan keuangan, pencairan SPJ dan ketentuan pajak.

Kemudian Dinas PUPR dengan tema penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) dan gambar teknis, kegiatan infrastruktur, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan tema teknis swakelola pengadaan barang dan jasa oleh pokmas.

Bagus Alit berharap kegiatan bimtek pokmas dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, benar dan tidak bermasalah secara aturan.

