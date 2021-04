Gus Ipul Ajak Forum CSR Bantu Pemkot Selesaikan Masalah Jamban Bersih di Kota Pasuruan

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak forum Corporate Social Responbility (CSR) untuk membantu program prioritas Pemkot Pasuruan.

Salah satunya, percepatan Open Defection Free (ODF).

Hal itu disampaikan Gus Ipul saat hadir dalam Sarasehan Forum CSR Kota Pasuruan dengan tema "Peningkatan peran dunia usaha dalam rangka percepatan ODF".

Gus Ipul mengaku sangat miris saat melihat ada 2.657 Kartu Keluarga (KK) yang tidak memiliki jamban bersih di Kota Pasuruan.

Artinya, ada ribuan orang yang tidak memiliki tempat layak untuk Buang Air Besar (BAB).

"Ini permasalahan yang harus diselesaikan. Makanya, saya mengajak perusahaan-perusahaan untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Minimal membantu menyiapkan jamban sehat untuk masyarakat," katanya.

Baca juga: Dinkes Agendakan Vaksin Guru SMP dan SMA di Tulungagung, Selama Puasa Vaksinasi Tetap Dilanjutkan

Baca juga: Derita Pasutri di Kediri, Sama-sama Derita Kanker dan Tak Mampu Bayar untuk Ambil Ijazah Anak

Baca juga: Pemkot Blitar Tutup Karaoke Sepanjang Bulan Ramadan, Kafe Dilarang Gelar Live Musik

Gus Ipul menyebut, tidak akan terlibat dalam pembangunan jamban ketika perusahaan memberikan CSR mereka.

Kata Gus Ipul, Pemkot hanya menyetorkan data by name by addres.

"Silahkan dibangun sendiri oleh perusahaan itu. Kami hanya datang memberikan data saja, mana-mana alamat orang yang belum memiliki jamban. Setelah itu urusan perusahaan," jelasnya.

Ia hanya ingin mendapatkan bantuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki jamban. 2.657 KK, tersebar di 16 kelurahan.

Kata dia, Forum CSR ini harus bisa membantu Pemkot Pasuruan.

"Tidak ada paksaan, menyesuaikan kebijakan masing-masing perusahaan saja. Silahkan mau membagikan CSR dimana, tapi perlu dipikirkan, jangan lupa sebagian untuk warga Kota Pasuruan," ujar Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini.

BACA BERITA PASURUAN LAINNYA