Jelang Ramadan 2021, Diskoperindag Tuban Jamin Stok Kebutuhan Pokok Aman

SURYA.CO.ID, TUBAN - Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban membeberkan daftar harga kebutuhan pokok jelang Ramadan 1442 H.

Selain mengungkap harga kebutuhan pokok, Diskoperindag juga menjamin pasokan sembako aman selama bulan suci Ramadan.

Kepala Diskoperindag Kabupaten Tuban, Agus Wijaya mengatakan, untuk harga beras premium Rp 10 ribu per kg, beras medium Rp 8.500 per kg.

Daging sapi Rp 110 ribu per kg, daging ayam Rp 35 ribu per kg.

Sedangkan cabai keriting Rp 45 ribu per kg, cabai biasa Rp 50 ribu per kg, cabai rawit Rp 70 ribu per kg.

"Itu harga di Pasar Baru tuban, rata-rata sama dengan pasar yang lain," ujar Agus dikonfirmasi, Rabu (7/4/2021).

Mantan Kabag Humas Pemkab Tuban itu menjelaskan, untuk ketersediaan sembako selama Ramadan aman.

Seperti halnya beras, gula, minyak, cabai dan sejenisnya.

Di luar sembako, untuk ketersediaan tabung gas LPG juga tercukupi.

Rencananya, sebelum masuk ibadah bulan suci Ramadan, ia akan memantau harga kebutuhan pokok di pasar.

"Ketersediaan sembako secara suplai dan harga aman saat puasa, tabung LPG juga aman. Rencana minggu depan pantau harga kebutuhan pokok," bebernya.