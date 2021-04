Chord & Lirik Lagu Ramadhan Tiba - Opick untuk Sambut Bulan Suci, Ramadhan Tiba Semua Bahagia

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Ramadhan Tiba yang dinyanyikan oleh Opick.

Lagu Ramadhan Tiba - Opick dirilis pada 2008 silam dan masuk dalam album Cahaya Hati.

Berikut chord dan lirik lagu Ramadhan Tiba - Opick selengkapnya.

A A A

Ramadhan tiba, ramadhan tiba, ramadhan tiba

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

A A A

Ramadhan tiba, ramadhan tiba, ramadhan tiba

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

E A

Ramadhan tiba semua bahagia

E A

Tua dan muda bersuka cita

D C#m

Bulan ampunan bulan yang berkah

E A

Bulan terbebas api neraka

E A

Andaikan saja Ramadhan semua

E A

Bulan yang tiba bulan yang ada

D C#m

Karena besarnya setiap pahala

E A

yang di janjikan kepada kita

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

A E D A

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

E A

Dalam bersahur ada pahala

E A

Dalam berbuka alangkah indah

D C#m

Menahan diri menahan lidah

E A

Menjaga hati menjaga mata

E A

Banyakkan amal hari-harinya

E A

pahala datang berlipat ganda

D C#m

Berlomba-lomba untuk ibadah

E A

Dunia bahagia surga nantinya

A A A

Ramadhan tiba, ramadhan tiba, ramadhan tiba

B B B

Ramadhan tiba, ramadhan tiba, ramadhan tiba

E D#m

Dan semoga setiap jiwa

C#m F# B

Diberikan... ampunan-Nya

E D#m

Dan semoga hapus semua

C#m F# B

Kesalahan... setiap jiwa

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ya Ramadhan

C# G# F# C#

Marhaban Ya Ya Ramadhan, Marhaban Ya Ya Ramadhan

Simak chord dan lirik lagu lainnya di Surya.co.id