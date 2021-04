Aurel Ungkit Pernikahan Krisdayanti & Anang Hermansyah yang Berakhir Cerai, KD: Aku Langsung Jleb

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Sebelum menikahi Atta Halilintar, rupanya Aurel Hermansyah mengungkit pernikahan orangtua kandungnya.

Aurel menyoroti pernikahan Krisdayanti dan Anang Hermansyah yang juga dilakukan saat mereka masih muda.

Namun, saat disinggung soal pernikahannya yang kandas, Krisdayanti langsung merasa 'jleb'.

Diketahui Krisdayanti berusia 21 tahun ketika menikah dengan Anang Hermansyah.

Hal itu terungkap saat Krisdayanti hadir sebagai bintang tamu di YouTube Lets Talk with Sara, Rabu (7/4/2021).

Awalnya, saat berbincang-bincang, sang sahabat Rahayu Saraswati mengaku syok karena Krisdayanti sudah memiliki menantu.

Padahal, menurutnya usia Krisdayanti punya menantu ini masih tergolong muda.

"Gimana rasanya, aduh aku tuh gak bisa ngebayangin, maksudnya, anak sekarang mau nikah," kata Rahayu Saraswati.

"You know, you still so young," lanjutnya dikutip via tribunnewsbogor.com Nikah Muda dengan Atta, Aurel Ungkit Pernikahan Krisdayanti - Anang, KD Ngaku Tersindir