JW Marriott Surabaya Hadirkan Kuliner 4 Kontinen dalam Ramadan Around The World

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menyadari keterbatasan masyarakat dapat berlibur ke luar negeri selama situasi pandemi COVID-19, JW Marriott Surabaya berinisiatif menghadirkan beberapa negara ke hotel dalam bentuk sajian kuliner selama Ramadan.

"Di situasi pandemi ini, masyarakat merasa kurang aman untuk melakukan perjalanan liburan ke luar negeri. Sebagai gantinya, kami yang membawa kuliner khas negara tersebut ke Surabaya," terang Assistant F&B Marcomm Manager JW Marriott Surabaya Astrid Widjanarko.

Mengusung tema Ramadan Around The World in 30 Days, sajian kuliner dari empat kontinen tersebut dihidangkan secara bergantian selama Ramadan.

"Namun yang pasti, menu roast lamb akan tetap ada setiap hari. Karena menu tersebut adalah ciri khas kami dan selalu ada dari tahun ke tahun," imbuh Executive Chef JW Marriott Surabaya Andri Aryono.

Andri menambahkan, menu-menu tersebut dihadirkan tanpa naturalisasi dengan rasa Indonesia alias autentik.

"Karena kalau bicara menu-menu di JW Marriott, orang-orang selalu percaya bahwa kami selalu menyajikannya dengan kualitas bahan yang baik dan rasa autentik," jelas Andri.

Festival Ramadan Around the World in 30 Days dapat dinikmati secara umum mulai 12 April 2021 hingga malam terakhir puasa Ramadan.

"Pokoknya, nanti hari terakhirnya bergantung pada keputusan penentuan Idulfitri," kata Astrid.

Menu buffet di Festival Ramadan Around the World in 30 Days dibanderol dengan harga Rp 258.000 di Pavilion Resto, sementara Ramadan After Sunset dibanderol dengan hatga Rp 218.000 di Oasis.

"Selain itu, tiap pembelian 10 pack akan mendapat gratis satu pack. Jadi bisa membawa 11 orang sekaligus," tutup Astrid.