Optimistis Capai Target, KPF Surabaya bersama YSS Awali Tahun dengan Bagikan 500 Paket Sembako

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Kontak Perkasa Futures (KPF) Surabaya optimistis tahun ini meraih target 500 nasabah baru. Termasuk peningkatan total volume transaksi 80 ribu lot.

Optimisme itu didukung layanan yang memuaskan karena mengedepankan program layanan 24Care with Out Best Broker.

Pimpinan Cabang KPF Surabaya, Kabul Prio Ariantos, mengatakan, selain layanan yang memuaskan, pihaknya juga menggandeng banyak lembaga lain untuk mengenalkan diri.

"Salah satunya lewat kegiatan pembagian 500 paket sembako, bersama Yayasan Suporter Surabaya (YSS) yang kami gelar pada akhir pekan lalu," kata Kabul, Senin (5/4/2021).

Aksi sosial membagikan 500 paket bantuan itu dilakukan di lima titik.

Di antaranya, anak-anak Panti Asuhan Al Mu'min Lidah Kulon, kelompok pemulung, tukang becak diwilayah surabaya barat, Surabaya utara, Surabaya Selatan, dan Surabaya timur.

Ada 20 suporter perwakilan dari YSS Persebaya turut berpartisipasi bersama dengan 100 tim KPF Surabaya.

Aksi sosial berbagi kegembiraan bersama anak-anak panti asuhan itu juga dihadiri anggota DPRD Komisi D Kota Surabaya, Hari Santoso serta Ketua Pengurus YSS Persebaya, Rodi.

Kabul mengatakan, kegiatan ini juga sesuai dengan misi Perseroan untuk membangun mitra agar tercapai sinergi positif bagi bisnis dan masyarakat.

Langkah berkolaborasi dengan rekan- rekan supporter Persebaya kali ini diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang kuat di bidang sosial dan edukasi nantinya.