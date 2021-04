Lirik dan Chord Lagu Marvin Gaye - Charlie Puth, Viral di TikTok 'Let’s Marvin Gaye and Get It On'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

[Verse]

C

Let's Marvin Gaye and get it on

Am

You got that healing that I want

F

Just like they say in the song

G

Until the dawn

C G

Let's Marvin Gaye and get it on

[Verse 1 - Charlie Puth]

N/C C

We got this king size to ourselves

Am

Don't have to share with no-one else

F

Don't keep your secrets to yourself

G C N/C

It's karma sutra show and tell, Yeah

[Bridge]

E

Woah

E7

There's loving in your eyes

Am

That pulls me closer

D D7

It's so subtle, I'm in trouble

Dm G N/C

But I'd love to be in trouble with you

[Chorus]