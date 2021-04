Lirik dan Chord Lagu 100 Persen Cintaku - Bagindas, Dua-duanya Sama Kusuka Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Lagu 100 Persen Cintaku atau 100% Cintaku sedang viral di TikTok.

Liriknya "dua-duanya Sama Kusuka, tapi aku bingung harus pilih yang mana"

Langsung saja ini lirik dan chord lagu 100% Cintaku - Bagindas:

Intro : C F C F

(*)

C F

Aku tak tau yang harus kulakukan

Dm G

Untuk memilih dirimu ataukah dia

C F

Dua-duanya sama-sama kusuka

Dm G

tapi aku bingung harus pilih yang mana..

(#)

F C

Satu hitam manis sedikit berkumis

F G

Kulit pipi tipis kalau tersenyum manis

F C

Satu putih cantik bulu mata melentik

F G

Periang penyayang bikin mabuk kepayang

Reff:

F C

untuk dirimu lima puluh persen

Am G

untuk dirinya lima puluh persen

F C

untuk dirimu lima puluh persen

Am G

untuk dirinya lima puluh persen

F G C

Genap sudah 100% cintaku

Int : C F C F

Kembali ke : (*), (#), Reff

Int : C F Dm C

C F Dm G

Kembali ke : (#), Reff 2x

Ending :

F G F Fm..C

Genap sudah 100% cintaku..