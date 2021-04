Ibu Tiri Agitha Cahyani Putri Beber Hubungannya, Tunjukkan Sejumlah Kertas Tulisan Ucapan Bahagia

SURYA.co.id | SURABAYA - Linda Halim, ibu tiri alias ibu sambung dari almarhumah Agitha Cahyani Putri (14) membeberkan hubungannya dengan sang anak selama ini.

Linda Halim membantah isu tak sedap mengenai hubungan dengan anak tirinya tak dengan menunjukkan selembar kertas tulisan tangan ucapan bahagia.

Agitha Cahyani Putri merupakan anak dari pasangan Agung Wahyu Raharidi dan Erlita Dewi.

Namun, tiga tahun lalu, Agung dan Erlita cerai. Pasangan ini memiliki 4 orang anak, semuanya dirawat oleh Agung.

Setelah cerai dari Erlita Dewi, Agun menikah dengan Linda Halim.

Kini, sepeninggal Agitha Cahyani Putri, Linda Halim menepis kabar keempat anak sambungnya itu tertekan.

Untuk membuktikan itu, Linda Halim menunjukkan beberapa lembar kertas berisi ucapan terima kasih dari Agitha Cahyani Putri yang ditemukannya di meja belajar di kamar.

Kepada SURYA.co.id, Linda Halim mengatakan sehari-hari keempat anaknya itu memanggil dirinya dengan sebutan mama.

Dalam secarik kertas berwarna biru itu, Agitha menuliskan kalimat kasih sayang kepada Linda Halim dengan bahasa inggris.

"I love You Mama, I Happy Life With You, you so kind,soft and love me like your child. hope you can do it all your dream, i'm sorry to make you angry," tulis AP disertai tanda tangannya.