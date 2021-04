Chord dan Lirik Lagu Rapuh - Opick Kunci Dasar Am, Meski Ku Rapuh Dalam Langkah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan kunci gitar Rapuh yang dinyanyikan Opick dengan kunci dasar Am.

Lagu religi Rapuh - Opick dirilis pada 2007 silam dan masih menjadi lagu religi populer hingga kini.

Langsung saja berikut kunci gitar Rapuh - Opick.

Am Em Am Em

Detik waktu terus berjalan

Dm G C

berhias gelap dan terang

Dm Am

suka dan duka tangis dan tawa

E Am E F E

tergores bagai lukisan

Am E Am E

Seribu mimpi berjuta sepi

Dm G C

hadir bagai teman sejati

Dm Am

di antara lelahnya jiwa

E Am

dalam resah dan air mata

Dm Am

kupersembahkan kepadaMu

E Am

yang terindah dalam hidupku

Dm G

Meski ku rapuh dalam langkah

C F

kadang tak setia kepadaMu

Dm E

namun cinta dalam jiwa

Am

hanyalah padaMu

Dm G

Maafkanlah bila hati

C F

tak sempurna mencintaiMu

Dm E

dalam dadaku harap hanya

Am

diriMu yang bertahta

[Interlude] Dm G C Dm E Am 2x

[Kembali ke *]

[Interlude] Am G C Bm A G

Em A

Meski ku rapuh dalam langkah

D G

kadang tak setia kepadaMu

Em F#

namun cinta dalam jiwa

Bm

hanyalah padaMu

Em A

maafkanlah bila hati

D G

tak sempurna mencintaiMu

Em F#

dalam dadaku harap hanya

Bm

diriMu yang bertahta

Bm F# Bm F#

detik waktu terus berlalu

Em F# Bm

semua berakhir padaMu

Simak chord lainnya di Surya.co.id