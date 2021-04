Jelang Ramadan 2021, Harga Daging Ayam di Kota Blitar Tembus Rp 38,000/Kg

Berita Blitar

Reporter: Samsul Hadi

Editor: Irwan Sy

SURYA.co.id | BLITAR - Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Blitar merangkak naik menjelang Ramadan 2021.

Sekarang, harga daging ayam di pasar tradisional Kota Blitar mencapai Rp 38.000 per kilogram.

"Naiknya lumayan, sekitar Rp 10.000 per kilogram," kata Sugiarti, pedagang daging ayam di Pasar Legi, Kota Blitar, Minggu (4/4) 2021).

Sugiarti mengatakan sepekan sebelumnya, harga daging ayam masih sekitar Rp 28.000 per kilogram sampai Rp 30.000 per kilogram.

Secara berangsur, harga daging ayam terus naik setiap hari.

"Sudah seminggu ini harganya terus naik tiap hari. Kenaikkannya bertahap, tiap hari naik Rp 1.000 per kilogram sampai Rp 1.500 per kilogram dan sekarang harganya sudah Rp 38.000 per kilogram," ujarnya.

Dikatakannya, permintaan daging ayam menjelang Ramadan memang naik.

Sedang stok ayam dari peternak berkurang. Akibatnya, harga daging ayang di pasaran naik.

"Penjualannya juga naik, biasanya saya hanya menjual 15 ekor per hari, sekarang bisa 40 ekor sampai 50 ekor per hari," ujarnya.