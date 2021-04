Lirik dan Chord Lagu Wes Tatas - Happy Asmara "Cubo Dadi Aku Kuat Po Atimu" Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Simak Lirik dan Chord Lagu Wes Tatas yang dipopulerka oleh Happy Asmara, Viral di Tiktok.

Wes Tatas merupakan lagu yang dinyanyikan oleh pedangdut Happy Asmara.

Lagu ini telah dirilis sejak November 2020 silam.

Wes Tatas ini menjadi salah satu lagu Viral TikTok di tahun 2021.

Menjadi lagu populer, video klip Wes Tatas telah ditonton oleh lebih dari 16 juta penonton.

Berikut Surya.co.id merangkum lirik dan Chord Lagu Wes Tatas.

Chord Wes Tatas - Happy Asmara

(Intro) C G Am..

F G C..

C G

Tak eleng-eleng mbiyen

Am

Tau ngomong opo

F G

Arep ngancani aku tekan

C

Pungkase umurku

Dm E

Nanging saikine

Am

Kowe ninggal janjine...

F

Ibarat banyu mili...

G

Wes tekan segoro

C G Am

Cubo dadi aku kuat po atimu..

F G C

Mesti kowe sambat ora kuat..

Dm E Am G

Aku uwes ora pengen lara...

F

Atiku wes tenang..

G

wes tak anggep ilang...

C G

layangan sing tatas...

Am Em

Tondo tresnoku wis pungkas

F C

Mabur duwur ngalang-alang..

Dm G

Yen nibo dadi kenangan..

C G

Kowe sing tak eman-eman..

Am Em

Ninggalke roso kelaran..

F C

Opo iki wes takdire..

Dm G

Aku ikhlas aku pasrah..

C

Wes tak ngalah..

(Int.) C G Am Em

F D Dm G

C G Am Em

F C Dm G C G

C G Am

Cubo dadi aku kuat po atimu..

F G C

Mesti kowe sambat ora kuat..

Dm E Am G

Aku uwes ora pengen lara...

F

Atiku wes tenang..

G

wes tak anggep ilang...