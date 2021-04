Lirik dan Arti Lagu Film Out - BTS yang Diproduseri Jungkook, Lagu Bahasa Jepang untuk Penggemar

Lirik dan Arti Lagu Film Out - BTS yang Diproduseri Jungkook

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Film Out - BTS beserta arti lagu atau terjemahan Indonesia.

Lagu Film Out - BTS merupakan lagu berbahasa Jepang yang diproduseri oleh Jungkook.

Langsung saja, berikut lirik dan arti lagu Film Out - BTS selengkapnya.

[Verse 1: Jung Kook & Jimin]

Ukabiagaru kimi wa

Amarini azayakade, oh-oh

Marude soko ni iru ka to

Te wo nobasu tokoro de

Futto kieteshimau

[Chorus: Jung Kook & V]

Tantan to furitsumotta kioku no naka de

Kimi dake wo hiroi atsumete tsunagete

Heya juu ni utsushite nagame nagara

Komiageru itami de kimi wo tashikamete iru

Oh-oh

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la (2x)

[Verse 2: RM]

Hikari mo mizu mo suwanai kurai ni fuhai shite

Ne mo ha mo nai chikai de mune no kizu wo fusaide

Narabu futatsu no gurasu yakuwari hatasu

Koto mo naku aa sono mama de

Kimi no fureta mama de

[Chorus: Jin & Jung Kook]

Tantan to furitsumotta kioku no naka de

Kimi dake wo hiroi atsumete tsunagete

Heya juu ni utsushite nagamenagara

Komiageru itami de kimi wo tashikameteiru

[Verse 3: SUGA, j-hope & Jung Kook]

Tadashikunakute iikarasa

Yasashisugiru kimi no mama

Warattete hoshikatta dakenanoni sorenanoni

Namida no ryou hakarerunara zuibun okurebasenagara

Yatto ima kun no tonari made oitsuite (Oitsuite)

Mitsuketa nosa

[Chorus: V & Jimin]

Tantan to furitsumotta kioku no naka de

Kimi dake o hiroi atsumete tsunagete

Heya chuu ni utsushite nagamenagara

Nani hitotsu kienai kimi wo dakishimete nemuru