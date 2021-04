Wujud Kinerja Layanan ASN, Pemprov Jatim Terima Penghargaan BKN Award 2020 untuk Dua Kategori

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemprov Jatim kembali mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, khususnya terkait bidang kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kali ini, Pemprov Jatim lewat BKD Provinsi Jatim berhasil meraih dua penghargaan dari lima kategori yang dinilai dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2020.

Dalam ajang tahunan yang digelar oleh BKN RI pada 17 Desember 2020 lalu, Pemprov Jatim berhasil meraih Juara Dua masing-masing dalam Kategori Perencanaan, Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun serta Kategori Penilaian Kinerja Terbaik.

Penghargaan berupa trofi dan piagam tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dari Kepala BKN RI, Ir Bima Haria Wibisana di Ruang Hayam Wuruk Lt 8 Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan No 110, Surabaya, Kamis (1/4/2021) siang.

Atas diterimanya penghargaan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa ini merupakan penanda ikhtiar bersama seluruh ASN di Jatim telah sesuai pada jalannya.

Sekaligus, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada BKN RI atas penghargaan yang telah diberikan.

"Terima kasih atas seluruh support dari BKN dan semoga energi dari ASN se-Jatim bisa berseiring dengan ikhtiar modernisasi birokrasi yang disampaikan oleh Pak Wapres. Penghargaan ini wujud bahwa layanan kepegawaian untuk ASN di Jatim telah berada di jalur yang tepat atau on the right track," terang Khofifah.

Khofifah menambahkan, bahwa penghargan ini juga sebagai pendorong semangat agar ASN di Jatim bisa bekerja lebih baik lagi.

Perbaikan kinerja bukan bertujuan untuk penerimaan penghargaan semata, namun lebih kepada pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan pelayanan masyarakat yang cepat dan tepat.

"Dengan penghargaan ini, kami harus lebih semangat dalam bekerja. Karena perbaikan kinerja ini adalah demi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal," tegasnya.