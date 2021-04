Sosok Jena Sarita : Jadi Model Tak Hanya Fisik, Harus Punya Karakter Kuat dan Smart

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menggeluti dunia model memberikan pengalaman yang luar biasa bagi Jena Sarita.

Perempuan kelahiran 17 Juni 1987 ini mulai menjadi seorang model sejak tahun 2003, saat dirinya duduk di bangku sekolah menengah atas.

"Saya jadi punya banyak relasi, banyak pengalaman, income yang lumayan, serta lebih dikenal dan percaya diri," katanya, Selasa (30/3/2021).

Sayangnya, masih banyak anak muda yang ingin menjadi seorang model tapi masih takut dan minder.

"Untuk menjadi model, harus yakin dan percaya punya kelebihan. Just be confident and be yourself saja," ungkapnya.

Bukan hanya soal fisik, Jena menganggap seorang model harus mempunyai modal lain.

"Di antaranya punya karakter yang kuat, attitude yang baik, smart, profesional dan menarik," tuturnya.

Selain itu, juga ada beberapa hal yang membuat seorang model terus eksis.

"Seorang model harus tidak sombong serta mampu bersosialisasi dengan siapa saja dan dari kalangan apa saja. Model juga harus percaya diri, tepat waktu, tidak rewel, dan tidak sombong," tutup Jena.

Dengan modal tersebut, model akan semakin dikenal dan disuka banyak orang.

"Saya sendiri sebagai model punya tinggi yang pas-pasan dan postur yang tidak kurus-kurus amat. Tapi saya PD dengan karakter yang saya miliki serta berusaha selalu rendah hati dan tidak sombong, jadi bisa bertahan menjadi model sampai saat ini," pungkasnya.