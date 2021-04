Muluskan Misi Lawan Stunting dan Kemiskinan, Pendataan Penduduk di Situbondo Libatkan 1.665 Petugas

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Pengumpulan dan validasi data keluarga di Situbondo mulai dilakukan oleh Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPKB) setempat, dengan mengerahkan sebanyak 1.665 petugas pendataan.

Pendataan itu akan menyasar pada sebanyak 249.651 kepala keluarga (KK) yang dimulai Kamis (1/4/2021). Dengan pendataan itu, Pemkab Situbondo berharap akan memiliki data kependudukan yang valid agar kebijakan membantu masyarakat tepat sasaran.

Seperti ketika meluncurkan program penurunan angka stunting, kemiskinan atau program perbaikan rumah tidak layak huni, pemkab sudah memegang data penerima.

"Pendataan serentak akan melibatkan 1.665 orang petugas pendataan yang tersebar di 132 desa dan empat kelurahan di 17 kecamatan," kata Kepala DPKB Situbondo, Imam Gazali, Kamis (1/4/2021).

Ia menjelaskan, dasar dilakukan pendataan penduduk ini adalah Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem infomasi bagi keluarga, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Selain itu, pendataan dilakukan sesuai instruksi bupati Nomor 02 Tahun 2021 tentang dukungan pelaksanaan pendataan keluarga di Kabupaten Situbondo," tambah Imam.

Pendataan ini, lanjut Imam, akan dijadikan dasar ketersediaan data keluarga by name dan by address sebagai peta sasaran intevensi program keluarga berencana.

Bahkan, data yang tersimpan nanti akan menjadi pegangan untuk penetapan kebijakan perencanaan dan pengendalian serta pemantauan oleh pengelola dan pelaksana program di semua tingkatan.

Termasuk bagaimana agar data keluarga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lintas sektor sesuai kebutuhan masing-masing instasi atau lembaga terkait.

"Dalam pendataan ini, ada 200 kepala desa (kades) yang kita libatkan dengan sasaran 249.651 KK," ungkapnya.