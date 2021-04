Lirik Lagu Beautiful - Treasure Beserta Terjemahan Indonesia, Lagu Perdana Bahasa Jepang

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Beautiful yang dinyanyikan oleh grup band Treasure beserta terjemahan Indonesia.

Lagu Beautiful merupakan lagu berbahasa Jepang pertama milik Treasure yang dirilis pada 14 Februari 2021 lalu.

Berikut selengkapnya.

Beautiful... beautiful... beautiful...

Oh yeah

Yoake mae no sora shizuka ni sotto

Hora aratana hibi ga hajimaru

Mune ni shimai konda mama no omoi o tokihanate

Sono tsubasa wo hirogete one more time

Ima tobitatte ano unabara o mioroshite

Dare yori mo tōku nando de mo we'll fly

Beautiful don'na keshiki mo kimi to ireba kagayaku yo dakara zutto soba ni ite

And never let go boku no kono-te o

Hanasanaide doko made mo tsuite kite hoshī

The world is so beautiful

Toki ga tatte hi ga shizunde mo te o tsukande mada? Minu sekai e

Don'na michi demo futari de ayunde iku mayowanai-sa

Keiken ga hora meisei no yō ni kirenai ai no seimei-sen

Kakugo wa dekiteiru ready kodoku to kanashimi se ni

Ryōme ni misueru mezasu itadakinara tsuneni winning

Konosaki nani ga machiukete mo konotabi no naka de yume o miyou

Let's go kinōkyō ijō asu e no kibō

Ima tobitatte aoku sunda sora miagete

Dare yori mo tōku nando de mo we'll fly