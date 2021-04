Lirik dan Terjemahan Lagu Hati yang Kau Sakiti versi Korea - Rossa, Video Klip Trending Youtube

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan terjemahan lagu Hati yang Kau Sakiti versi Korea, yang dinyanyikan oleh Rossa.

Lirik dan terjemahan lagu Hati yang Kau Sakiti versi Korea atau The Heart You Hurt sedang ramai diburu setelah video klipnya dirilis Rabu (31/3/2021).

Baru beberapa jam dirilis, video klip The Heart You Hurt langsung menduduki trending Youtube.

Neo eopsi mwol hal su isseulkka

Bamsae dae nae eo do

Neo eopsineun hagi sireo

Na jujeo an gae dwae

Nunmuri na geu saeng gage

Eotteoke ireoke janinhal su inneun geonji

Na bakken epdaddeon niga

Na anin geu nyeo ege (Hoouoooo)

Nunmuri na neol bonaegi

Ireoke swipge neoneun nareul tteona gajiman

Jeoldae ijeumyeon andwae

Neo ttaemune sangcheo badeun nae maeumeul

Nunmuri na (Hooooouwooo)

Neoneun nal ijeumyeon andwae

Neo ttaemune sangcheo badeun i maeumeul

(Haaoooooouwoooo)

[Intro] Am D B Em C B

[Verse]

Em D C Bm

Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku

Am B Em

Karena kini kau telah membaginya

[Pre-chorus]

Em D

Maafkan jika memang kini

C Bm

Harus ku tinggalkan dirimu

Am B Em

Karena hatiku selalu kau lukai

C D

Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu

C B

Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa

[Chorus]

Am D

Ku menangis membayangkan

G B Em

betapa kejamnya dirimu atas diriku

Am

Kau duakan cinta ini

B Em

Kau pergi bersamanya

Am D

Ku menangis melepaskan

G B Em

Kepergian dirimu dari sisi hidupku

Am

Harus selalu kau tau

B C B

Akulah hati yang telah kau sakiti

[Interlude] Am D G C Em B Em

C Bm Am Em B

[Pre-chorus]

Em D

Maafkan jika memang kini

C Bm

Harus ku tinggalkan dirimu

Am B Em

Karena hatiku selalu kau lukai

C D

Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu

C B

Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa

[Chorus]

Am D

Ku menangis membayangkan

G B Em

betapa kejamnya dirimu atas diriku

Am

Kau duakan cinta ini

B Em

Kau pergi bersamanya

Am D

Ku menangis melepaskan

G B Em

Kepergian dirimu dari sisi hidupku

Am

Harus selalu kau tau

B Em

Akulah hati yang telah kau sakiti

Am D G B Em

Ku menangis.....hooo...hooo...hhooo...

Am

Harus selalu kau tau

B Em

Akulah hati yang telah kau sakiti