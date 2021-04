Dilaporkan Warga, Warung Penjual Miras Arak Jowo di Kediri Digrebek Polisi

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Satuan Sabhara Polres Kediri Kota kembali menggrebek warung yang menyimpan dan menjual minuman keras tanpa izin di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota, AKP Ni Ketut Suarningsih menjelaskan, petugas mengamankan Andrik Setiawan (31) warga setempat selaku pemilik warung.

Petugas mengamankan barang bukti berupa 6 botol minuman beralkohol jenis Arak Jowo isi 1.500 ml.

Penggrebekan warung yang menjual miras berawal dari informasi masyarakat, kalau warung milik Andrik Setiawan juga menjual minuman beralkhohol.

"Petugas selanjutnya melakukan penyelidikan dan ternyata benar di warung ditemukan barang bukti berupa minuman beralkhohol," jelas Ni Ketut Suarningsih, Kamis (1/4/2021).

Selanjutnya pelaku dan barang bukti botol miras diamankan di Mapolres Kediri Kota guna proses lebih lanjut.

Tersangka bakal dijerat pasal 2 Jo pasal 17 Perda Kabupaten Kediri no 04 tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kabupaten Kediri no 04 Tahun 1977 huruf C Jo G Jo pasal 25 ayat (1) huruf b Jo pasal 41 huruf e Jo pasal 50 ayat (1) Perda nomor 06 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.