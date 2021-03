Permudah Layanan Masyarakat, Gus Yani Launching Aplikasi Gresikpedia dan Gresik Akas 112

SURYA.CO.ID, GRESIK - Sekarang, warga Gresik dengan mudah mengirim laporan pengaduan melalui gawai. Cukup dengan mengunduh aplikasi Gresikpedia dan sambungan seluler Gresik Akas 112 bebas pulsa.

Gresikpedia dan Gresik Akas 112 adalah bagian dari program kerja 99 hari Nawa Karsa Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Wabup Aminatun Habibah.

Mengusung semangat perubahan pemerintahan 'Gresik Baru', menurut Gus Yani, di era digitalisasi harus menjadi wadah untuk dekat dengan masyarakat dan mempermudah layanan masyarakat.

Gus Yani mengatakan, aplikasi Gresikpedia dan Gresik Akas 112 bukanlah sekadar seremonial. Harus memiliki strategi khusus.

Gresikpedia dan Gresik Akas 112 memberikan ruang komunikasi pemerintah dengan masyarakat agar tidak menjadi jauh. Malah menjadi lebih dekat, mudah akses layanan di era digitalisasi.

"Kami yakin Gresik smart city akan kami wujudkan, sebentar lagi kami akan kumpulkan seluruh dinas, akan saya datangi satu persatu," ucapnya.

Layanan komunikasi masyarakat bisa semakin dekat, semakin mudah bisa langsung. Gus Yani mencontohkan seperti layanan di Surabaya hanya 10 menit.

"Kami harus punya target, ketika ada kontak 112 langsung responsif. Ini harus cek langsung, tidak hanya selesai di seremonial. Mungkin kami baru mulai, ada kelanjutan, bahkan di kabupaten atau kota lain sudah siap, saya tidak mau pesimis," tegasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik, Budi Raharjo mengatakan, para ASN di Gresik diajak untuk menginstal aplikasi Gresikpedia.

"Aplikasi berbasis android one portal, one acces, aplikasi ini di download di android. Untuk iPhone menggunakan browser," kata dia.

Sedangkan Gresik Akas 112, merupakan nomor telepon darurat atau hal-hal lain yang berkaitan pertolongan selama 24 jam.

"Dari 24 jam itu ada tiga shift, ini bagian sistem panggilan nasional darurat di Indonesia," terangnya.

Diketahui dalam Gresikpedia, Pemkab Gresik berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk mengembangkan Gresikpedia sebagai media sinkronisasi data dan integrasi sistem informasi menuju sistem satu data rujukan terpadu yang dapat diakses oleh semua. One data, one portal, and open access.

Gresik Akas 112 yang ditunjang berbagai kanal multiplatform (Suara Gresik, Lapor.go.id, dan platform media sosial).

Kanal multiplatform ini menjadi pintu terbuka bagi seluruh masyarakat Gresik untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, saran, kritik dan berbagai tanggapan terhadap pembangunan maupun pelaksanaan pelayanan di Gresik.