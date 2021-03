Lirik Lagu Bambi - Baekhyun EXO, Lagu Spesial Untuk Penggemar Sebelum Wamil

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Bambi - Baekhyun EXO yang dibuat spesial untuk penggemarnya, EXO-L.

Lagu Bambi - Baekhyun EXO dirilis sebelum ia melaksanakan wajib militer (wamil).

Berikut lirik lagu Bambi - Baekhyun EXO selengkapnya.

Feel it like memalla itdeon mam wiro seumyeodeun danbi

Dabi pillyo eopji Because you're my favorite

Eotteon mallodo pyohyeoni andwae

Neowa hamkke isseul ttaemyeon maeiri

Sigani meomchwobeorin Neverland

Oh girl, you're so wiheom wiheom wiheom

Imi nan ne areumdaume nunmeoreonne

You're my only Bambi, Bambi

Neowa ttak eoullineun bamiya

Naeryeowa Bambi, Bambi

Uril deo chokchokage jeoksyeo i bami saedorok

Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi

Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi

You're so precious, I can't take it

You are dreamy, Bambi, Bambi

Tell me, what's your secret?

Sumgil su eopseul mankeum neon yeppeo deo malhae mwohae Girl

Neoran Fairy tale sok naman salgo sipeun igijeogin

Nae mam neoneun aneunji gakkeum

Naega aldeon sesangeun jinjjaga anin Fake

Neol gidaryeo wasseo Tinker Bell

Wiro wiro wiro Make me fly high

You're my only Bambi, Bambi

Neowa ttak eoullineun bamiya

Naeryeowa Bambi, Bambi

Uril deo chokchokage jeoksyeo i bami saedorok

Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi

Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi

You're so precious, I can't take it

You are dreamy, Bambi, Bambi

Yeppeun du nunen byeori banjjagiji All night

All I want is you and me

Dwaejullae nae cheomija majimak

Over and over

I mam malloneun da mothae

Nunbusime Can't be closer

There's no way out

I Storyneun ije sijakae my Neverland

Bambi, Bambi

Hanaui biche muldeun bamiya

Neon naui danbi Bambi

Ilbunilcho jochado akkaun dandulmanui bam

Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi

Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi

You're so precious, I can't take it

You are dreamy, Bambi, Bambi

Kkaegi sileun kkum Keep this tempo

Gameun du nun sai hae tteuji ankil bireo

Simak lirik lagu lainnya di Surya.co.id