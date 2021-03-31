Musik Terkini
Lirik Lagu Bambi - Baekhyun EXO, Lagu Spesial Untuk Penggemar Sebelum Wamil
Lirik Lagu Bambi - Baekhyun EXO: You're my only Bambi, Bambi Neowa ttak eoullineun bamiya Naeryeowa Bambi, Bambi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Bambi - Baekhyun EXO yang dibuat spesial untuk penggemarnya, EXO-L.
Lagu Bambi - Baekhyun EXO dirilis sebelum ia melaksanakan wajib militer (wamil).
Berikut lirik lagu Bambi - Baekhyun EXO selengkapnya.
Feel it like memalla itdeon mam wiro seumyeodeun danbi
Dabi pillyo eopji Because you're my favorite
Eotteon mallodo pyohyeoni andwae
Neowa hamkke isseul ttaemyeon maeiri
Sigani meomchwobeorin Neverland
Oh girl, you're so wiheom wiheom wiheom
Imi nan ne areumdaume nunmeoreonne
You're my only Bambi, Bambi
Neowa ttak eoullineun bamiya
Naeryeowa Bambi, Bambi
Uril deo chokchokage jeoksyeo i bami saedorok
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
You're so precious, I can't take it
You are dreamy, Bambi, Bambi
Tell me, what's your secret?
Sumgil su eopseul mankeum neon yeppeo deo malhae mwohae Girl
Neoran Fairy tale sok naman salgo sipeun igijeogin
Nae mam neoneun aneunji gakkeum
Naega aldeon sesangeun jinjjaga anin Fake
Neol gidaryeo wasseo Tinker Bell
Wiro wiro wiro Make me fly high
You're my only Bambi, Bambi
Neowa ttak eoullineun bamiya
Naeryeowa Bambi, Bambi
Uril deo chokchokage jeoksyeo i bami saedorok
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
You're so precious, I can't take it
You are dreamy, Bambi, Bambi
Yeppeun du nunen byeori banjjagiji All night
All I want is you and me
Dwaejullae nae cheomija majimak
Over and over
I mam malloneun da mothae
Nunbusime Can't be closer
There's no way out
I Storyneun ije sijakae my Neverland
Bambi, Bambi
Hanaui biche muldeun bamiya
Neon naui danbi Bambi
Ilbunilcho jochado akkaun dandulmanui bam
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
You're so precious, I can't take it
You are dreamy, Bambi, Bambi
Kkaegi sileun kkum Keep this tempo
Gameun du nun sai hae tteuji ankil bireo
Simak lirik lagu lainnya di Surya.co.id
Bambi
Baekhyun EXO
Lirik Lagu Bambi Baekhyun
lirik lagu
Bambi Baekhyun
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
|Lirik dan Chord Lagu Terdalam - Peterpan, Viral di TikTok Versi DJ 'Takkan Lelah Aku Menanti'
|Chord Lagu Sakit Gigi - Meggy Z dengan Kunci Dasar C, Daripada Sakit Hati, Lebih Baik Sakit Gigi
|Lirik dan Chord Lagu Cukup - Acha Randongkir feat Whllyano, Sa Korbankan Segalanya
|Lirik dan Chord Lagu Cintaku Takkan Berubah - Anie Carera, Viral di TikTok 'Hujan Semakin Deras'
|Lirik & Chord Lagu Malam Minggu - Cherrybelle Viral di TikTok, Dan Ku Duduk Manis di Samping Dirimu