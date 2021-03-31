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Lirik Lagu Bambi - Baekhyun EXO, Lagu Spesial Untuk Penggemar Sebelum Wamil

Lirik Lagu Bambi - Baekhyun EXO: You're my only Bambi, Bambi Neowa ttak eoullineun bamiya Naeryeowa Bambi, Bambi

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YouTube SM TOWN
Lirik Lagu Bambi - Baekhyun EXO 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Bambi - Baekhyun EXO yang dibuat spesial untuk penggemarnya, EXO-L.

Lagu Bambi - Baekhyun EXO dirilis sebelum ia melaksanakan wajib militer (wamil).

Berikut lirik lagu Bambi - Baekhyun EXO selengkapnya.

Feel it like memalla itdeon mam wiro seumyeodeun danbi
Dabi pillyo eopji Because you're my favorite
Eotteon mallodo pyohyeoni andwae

Neowa hamkke isseul ttaemyeon maeiri
Sigani meomchwobeorin Neverland
Oh girl, you're so wiheom wiheom wiheom
Imi nan ne areumdaume nunmeoreonne

You're my only Bambi, Bambi
Neowa ttak eoullineun bamiya
Naeryeowa Bambi, Bambi
Uril deo chokchokage jeoksyeo i bami saedorok
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
You're so precious, I can't take it
You are dreamy, Bambi, Bambi

Tell me, what's your secret?
Sumgil su eopseul mankeum neon yeppeo deo malhae mwohae Girl
Neoran Fairy tale sok naman salgo sipeun igijeogin
Nae mam neoneun aneunji gakkeum

Naega aldeon sesangeun jinjjaga anin Fake
Neol gidaryeo wasseo Tinker Bell
Wiro wiro wiro Make me fly high

You're my only Bambi, Bambi
Neowa ttak eoullineun bamiya
Naeryeowa Bambi, Bambi
Uril deo chokchokage jeoksyeo i bami saedorok
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
You're so precious, I can't take it
You are dreamy, Bambi, Bambi

Yeppeun du nunen byeori banjjagiji All night
All I want is you and me
Dwaejullae nae cheomija majimak
Over and over
I mam malloneun da mothae
Nunbusime Can't be closer
There's no way out
I Storyneun ije sijakae my Neverland

Bambi, Bambi
Hanaui biche muldeun bamiya
Neon naui danbi Bambi
Ilbunilcho jochado akkaun dandulmanui bam
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
Bambi-bam, Bambi, Bambi, Bambi
You're so precious, I can't take it
You are dreamy, Bambi, Bambi

Kkaegi sileun kkum Keep this tempo
Gameun du nun sai hae tteuji ankil bireo

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Tags
Bambi
Baekhyun EXO
Lirik Lagu Bambi Baekhyun
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Bambi Baekhyun
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Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi
Editor: Musahadah
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