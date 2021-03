Lirik dan Chord Lagu Terdalam - Peterpan, Viral di TikTok Versi DJ 'Takkan Lelah Aku Menanti'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut Lirik dan Chord lagu berjudul Terdalam yang dinyanyikan oleh band Peterpan dan viral di TikTok.

Semenjak versi DJ nya menjadi lagu TikTok dengan lirik Takkan Lelah Aku Menanti, lirik dan chord lagu Terdalam - Peterpan banyak dicari.

[Intro]

C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

[Interlude]

C A# G# G C A# G# G

[Reff]

C F

Takkan lelah aku menanti

G C

Takkan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

[Interlude] C A# G# G 4x

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

Berikut video klipnya.

