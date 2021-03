Sosok Melvyn Lorenzen, Rekrutan Asing Baru Persela Lamongan yang Jebolan Bundesliga

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Persela Lamongan akhirnya memperkenalkan rekrutan asing baru di Piala Menpora 2021.

Pemain tersebut adalah, Melvyn Lorenzen (26).

Pemain sayap jebolan kompetisi Bundesliga yang memiliki tiga kewarganegaraan, Inggris, Uganda dan Jerman.

Melvyn sudah diperkenalkan Persela secara resmi lewat Instagram resmi tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu Selasa (30/3/2021) pagi.

"Hi I'm Malvyn, Come On Joko Tingkir," kata Malvyn dalam cuplikan video tersebut, Selasa (30/3/2021).

Ia menjadi pemain asing ketiga Persela di ajang Piala Menpora 2021.

Sebelumnya, dua slot pemain asing sudah dihuni Demerson Bruno Costa (Brasil) dan Zah Rahan Krangar (Liberia).

Manajer Persela Lamongan, Edy Yunan Achmadi menyebut, Melvyn Lorenzen hanya dikontrak di gelaran Piala Menpora 2021.

Kemampuannya akan dilihat sementara, jika sesuai harapan, kontrak akan berlanjut hingga gelaran kompetisi Liga 1 2021.

"Bisa dibilang trial. Kalau memang sesuai kebutuhan, kami akan memberi tawaran kontrak perpanjangan untuk Liga 1," ungkap Yunan.