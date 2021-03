Pengajuan Santunan untuk Ahli Waris Korban Covid-19 di Jatim masih Minim, Besok Hari Terakhir 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemprov Jawa Timur memastikan bahwa tahap pertama pengajuan santunan bagi korban meninggal akibat covid-19 akan berakhir besok, Rabu (31/3/2021).

Pengajuan untuk mendapatkan santunan Rp 5 juta bagi ahli waris berakhir besok dan tidak akan diperpanjang.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Alwi mengatakan tahap pertama pengajuan santunan korban meninggal covid-19 dikhususkan bagi 2.144 ahli waris.

Mereka adalah yang telah masuk dalam proses pengajuan ke Kementerian Sosial, sebelum akhirnya dihentikan bulan lalu.

“Nah dari jumlah itu, yang sudah mengajukan ulang ke kami, karena kan setelah dihentikan Kemensos, Pemprov Jatim berkomitmen untuk memberikan santunan, totalnya baru sebanyak 600- an,” kata Alwi, Selasa (30/3/2021).

Padahal Pemprov Jatim khususnya Dinsos Jatim telah memberikan Sosialisasi pada bupati dan wali kota di 38 daerah di Jatim, agar warganya yang telah mengajukan dì mekanisme sebelumnya, untuk mengajukan ulang ke Pemprov Jatim.

Namun nyatanya yang mengajukan ulang dan sudah masuk, jumlahnya belum sampai separo.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa bisa jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor. Mereka tidak mau mengajukan ulang dan seterusnya.

Padahal secara database di Dinsos nama by name by address-nya sudah ada.

Namun sesuai untuk pencairan dana, maka pengajuan harus dibuat ulang ke Pemprov Jatim.