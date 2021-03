Lirik dan Chord Lagu Cukup - Acha Randongkir feat Whllyano, Sa Korbankan Segalanya

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Sa Korbankan Segalanya atau yang berjudul Cukup dari Acha Randongkir.

Lagu Cukup - Acha Randongkir feat Whllyano kini kembali viral di TikTok dan media sosial lannya.

Berikut chord dan lirik lagu Cukup - Acha Randongkir feat Whllyano selengkapnya.

Intro: G D/F# F C

B Am D....

G

Lebih dalam

D/F#

Dari yang kemarin

F

S'telah ko pu cinta kandas

C

Di de pu pelukan

Bm

Sa bisa apa

Am D

Kalo de su bawa

C

Ko pergi

Bm Em

Kas tinggal sa

Am

Kas tinggal sa deng luka

D

Sayang.

Reff:

G

Sa Korbankan Segalanya

-D/F# Em

Demi ko bisa dengannya

-D C

Walau susah sa rasa

-Bm Am D

Asal ko bisa bahagia deng dia

G -D/F#

Sa tra menyesal tong pisah

Em

Meski sa tapukul luar biasa

C Bm

Tuhan su atur semua

Am D

Sa tra mungkin mo paksa

C C -D

Hati, untuk kembali, lagi.

Rapp:

G

Tong cerita kala jauh

Ko sembunyi dan sa cari tau

D/F#

Kemana bekas jejak langkah

Hari kemarin saat jauh

Em

Saat ko hilang dan tra ber kabar

Saat ko bilang sa musti sabar

C

Ko pu alasan hanya fiktif

Sumpah sa tra sadar