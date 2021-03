Lirik Lagu After School - Weekly yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu After School dari Weekly beserta arti lagu atau terjemahan Indonesia.

Lagu After School - Weekly dirilis pada 17 Maret 2021 dan kini viral di TikTok dan media sosial lainnya. Berikut selengkapnya.

Ttiring'

Itta geogiseo boneun geo matji?

Sigan jal matchwo neujeumyeon banchik

Sigyeman jakku boneun geol

Nan imi gyobok chima daesin cheyukbok baji

Bokdo kkeutkkaji dallyeogal junbi

Majimak jongsoriga ullimyeon

Beolsseo jeogi orenjibit haneuri jiteojineun geol

Eoseo meomutgeoridagan geumse eoduwojil geol

Urin seukeiteubodeu wiro

Machi chumeul chudeut bareul gulleo

Baram geu saireul garojilleo

Yeogijeogi meolli ajuaju meolli (jeo kkeutkkaji)

I'm so good with you

Ttarawa Catch up!

Du nuneul matchugo, gin meori nalligo

Ready, set, go! Feel it

Jayuroun gibunin geol

Yo yo yo

Jigeujaegeu chumeul chwo

Yo yo yo yo

(Tag Me, Tag Me, Tag Me)

Yeah sokdoreul ollyeobwa

Hwicheonggeoridaga neomeojyeoseo ollyeoda bon haneureun Wow

Download han phone gameboda jjarithan i nori

Gachi mandeun uri Playlist

Jom deo keuge teureojwo