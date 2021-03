Lirik dan Chord Lagu Untuk Dia - Sleeq & Najwa Latif 'Ku jatuh hati padamu' Viral di TikTok

Surya.co.id, - Simak Lirik dan Chord Lagu Untuk Dia dari Sleeq & Najwa Latif yang Viral di TikTok.

Lagu Untuk Dia menjadi salah satu lagu hits atau Viral di TikTok pada bulan Maret 2021 ini.

Dinyanyikan oleh Sleeq, grup musik asal Singapura yang berduet dengan penyanyi kenamaan asal Malaysia yaitu Najwa Latif.

Lagu 'Untuk Dia' dirilis pada tahun 2014 silam.

Namun kembali Viral melalui aplikasi TikTok di tahun 2021 ini.

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu Untuk Dia dari Sleeq & Najwa Latif

Chord Untuk Dia

intro : c - am - f - g

[Sleeq]

c am f g

Kuatkan radio, kuatkan radio anda

c am f g

Kuatkan radio, kuatkan radio

c am

Aku yang patut, yang patut

f g

Memberinya segala

c

Kerna aku mampu

am

Ya aku mampu

f g

Melakukan apa-apa saja