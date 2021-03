Lirik dan Chord Lagu Sabda Rindu - Lyodra Indonesian Idol 2020, Ingat Selalu Hati Kita Satu

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu Sabda Rindu yang dipopulerkan oleh Lyodra, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2020.

Lagu Sabda Rindu merupakan single terbaru Lyodra Ginting yang dirilis pada 22 Maret 2021.

Sejak dirilis di Youtube, video klip lagu Sabda Rindu berhasil menduduki trending Youtube.

Dm

malam-malam tak berbintang

Am

jadi terang menantikanmu

Dm

malam-malam kau ajak berbincang

Am

tanya apa kabarku

Dm Em Am

pipiku merona ku tersipu malu..

G# G

hanya mendengar hangat suaramu..

Am -Dm G

kangen dirimu.

Reff :

F E Am

ingat selalu hati kita satu

Gm F

meski engkau jauh

E Am D

mari nikmati sabda rindu yang melagu..

F E Am

ingat sayang meski tak bertemu

Gm F

indahnya merindu

E Am A

beri senyuman detak di jantungku..

Dm

malam-malam tak berbintang

Dm

ku merindu ingin berjumpa dirimu

Am Dm

oh bunyi dering rindu obati sakitnya

Am

lama kita tak bertemu

Dm Em Am

pipiku merona ku tersipu malu

G# G

hanya mendengar hangat suaramu..

Am -Dm G

kangen dirimu..

Reff :

F Em Am

ingat selalu hati kita satu

Gm F

meski engkau jauh

Em Am D

mari nikmati sabda rindu yang melagu..

F Em Am

ingat sayang meski tak bertemu

Gm F

indahnya merindu

Em Am A

beri senyuman detak di jantungku..

G# G

(ohhh) oohhh

Em Am

(ku menanti) ku menanti..

Dm

(hati ini menuggu) ooo..

A#

(dirimu) ooo..

Dm Em Am

meski jauh kau dekat di hatiku

G C A

nikmatnya rindu kangen dirimu..

Reff : (overtune)

G F#m Bm

ingat selalu hati kita satu

Am G

meski engkau jauh

F#m Bm E

mari nikmati sabda rindu yang melagu

G F#m Bm

ingat sayang meski tak bertemu

Am G

indahnya merindu

F#m Bm B

beri senyuman detak di jantungku..

G F#

ingat selalu hati kita satu

Bm Am

meski jauh kau ada di hatiku

G F#

nikmatilah sabda rindu

Bm Am

sabda rindu yang melagu..

G F#

ingat selalu hati kita satu

Bm Am

meski jauh kau ada di hatiku

G F#

nikmatilah sabda rindu

Bm B

sabda rindu yang melagu

G Am G A G

sayang.. sayang..

