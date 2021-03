Lirik dan Chord Lagu Menemukanmu - Seventeen, Viral di TikTok Versi DJ 'Kini Ku Menemukanmu'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

Lirik dan Chord lagu berjudul Menemukanmu yang dinyanyikan oleh band seventeen

lirik dan chord lagu Menemukanmu - Seventeen

Berikut lirik dan chordnya.

----> Intro: C..F..G..C <-----

C F

Separuh langkahku saat ini

G C

Berjalan tanpa terhenti

Am Dm

Hidupku bagaikan keringnya dunia

G F C

Tandus tak ada cinta..

C F

Hatiku mencari cinta ini

G C

Sampai ku temukan yang sejati

Am Dm

Walau sampai letih ku kan mencarinya

G F C

Seorang yang ku cinta oo..

Reff:

F G

Kini ku menemukanmu

Em Am

Di ujung waktu ku patah hati

Dm

Lelah hati menunggu

G C

Cinta yang selamatkan hidupku..

F G

Kini ku tlah bersamamu

Em Am

Berjanji tuk sehidup semati

Dm

Sampai akhir sang waktu

G F C

Kita bersama tuk sela..manya..

Int. F..G..Em..Am..Dm..G

F G

Kini ku menemukanmu

Em Am

Di ujung waktu ku patah hati

Dm

Lelah hati menunggu

G C

Cinta yang selamatkan hidupku..oo oo..

Reff:

F G

Kini ku menemukanmu

Em Am

Di ujung waktu ku patah hati

Dm

Lelah hati menunggu

G C

Cinta yang selamatkan hidupku..

F G

Kini ku tlah bersamamu

Em Am

Berjanji tuk sehidup semati

Dm

Sampai akhir sang waktu

G F C

Kita bersama tuk sela..manya..

Outro:

Dm

Sampai akhir sang waktu

G F C

Kita bersama tuk sela..manya..

Berikut video klipnya:

