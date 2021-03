Lirik dan Chord Lagu Jera - Agnes Monica, Viral di TikTok 'Salam Hangat untuk Cintamu'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Simak Lirik dan Chord lagu berjudul Jera yang dinyanyikan oleh Agnes Monica dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya Salam Hangat untuk Cintamu, lirik dan chord lagu Jera - Agnes Monica banyak dicari.

Berikut lirik dan chordnya

[Intro]

Em D C..

Em D C..

Am G/B C..

Em..

Em B

Hitam bukan cirimu

B Em

Putih juga bukan cirimu

C G

Semu ku melihatmu

Am

Tak bercahaya

F D

Seperti memudar..

*)

Em B

Cinta aku mencinta

B Em

Kamu yang aku mau

C G

Namun tak tepat waktu

Am F D

Ku sudah jera dalam percintaan

[Reff]

Gm Cm

Salam hangat untuk cintamu

F Bb

Aku yang kandas dan patah hati

D# Dm Cm

Biarlah orang memendang lemah

Am D

Aku tak mau bercinta lagi..

Gm Cm

Engkau yang dulu pernah kucinta

F Bb

Namun terlanjur kau bersamanya

D# Dm Cm -Bb

Dan kau terluka oleh cintanya

Am D

Kini kau hadir ku sudah jera

[Musik]

Em..

F#m C#/F D A/C#

C G/B Gm/Bb F/A Fm/G# G D..

Kembali ke : *), Reff

[Outro]

Gm F D#..

Gm F D#..

Em D C..

Em D C..

Berikut video klipnya.

