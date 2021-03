Lirik dan Chord Lagu Sorry - Pamungkas, Viral di TikTok I'm Sorry, I Wish I Could Turn Back the Time

Pamungkas, penyanyi lagu Sorry yang viral di TikTok. Lirik dan Chord Lagu Sorry - Pamungkas ada di artikel ini

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah Lirik dan Chord lagu berjudul Sorry yang dinyanyikan oleh Pamungkas dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya I'm Sorry, I Wish I Could Turn Back the Time, lirik dan chord lagu Sorry - Pamungkas banyak dicari.

Baca juga: Lirik dan Chord Tak Perlu Tunggu Hebat, Lagu Terhebat - Coboy Junior Viral di TikTok

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Rasputin - Boney M, Viral di TikTok Ra Ra Rasputin Lover of the Russian Queen

Berikut lirik dan chordnya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar dan Lirik Lagu Sorry - Pamungkas, Kunci Dasar dari Am'

[verse]

Am G F

Sometimes i can't be on my own

Am G F

Or else i'think too much again

Am G F

And it's about what i did wrong

Times like this

Am G F G

I wish you're here with me

[reff]