Hasil Penelitian Dosen Fakultas Kedokteran Unusa Tembus Jurnal Internasional

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Penelitian dosen Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) berhasil menembus publikasi jurnal internasional.

Hal ini merupakan prestasi bagi dr Meidyta Sinantryana Widyaswari SpKK dan dr Kartuti Debora SpMK(K) karena mereka tak hanya fokus meneliti tapi juga kesibukan mengajar.

dr Meidyta menjelaskan, tak hanya berdua, ia juga dibantu mahasiswanya, Mohammad Qoimam Bilqisthi Zulfikar hingga penelitian mereka terpublikasi di Internasional Conference on Medical and Health Sciences (ICMHS) Proceedings of Iserd Internasional Conference yang berada di Rabat.

"Penelitian saya mengenai Analisis Cemaran Makanan Jajanan Terbuka dan Tertutup di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Saat menganalisa mikrobiologis dan biokimia ternyata ditemukan Escherichia Coli dan Klebsiella Pneumoniae," urainya.

Kedua bakteri tersebut dikatakannya ditemukan pada makanan tertutup maupun tidak tertutup.

Bakteri ini bisa mempengaruhi kesehatan, salah satunya menyebabkan sakit demam tifoid serta adanya gangguan pada pencernaan.

"Penyebabnya bermacam-macam salah satunya karena makanan yang kurang higienis atau cara pengolahannya yang kurang baik," katanya.

Masuknya hasil penelitian ini dalam publikasi internasional, bagi dr Meidyta adalah untuk pertama kalinya, karena itu ia merasa bangga dan terlecut untuk melakukan hal sama berikutnya.

"Saya bangga berhasil lolos di publikasi internasional. Saya berharap hal ini bisa menjadi pelecut semangat pada sejawat dosen lain," katanya membeberkan.

Sementara itu, Qoimam menjelaskan hasil penelitian para dosennya tersebut ditemukan cemaran bakteri Eschericia Coli sebanyak 30% dan Klebsiella Pneumoniae sebanyak 40% pada sampel jajanan terbuka (unwrapped), hal sama juga ditemukan pada jajanan tertutup (wrapped).

Dari hasil penelitian ini, mereka berharap ke depan penanganan makanan di pondok pesantren harus memenuhi persyaratan food hygiene sejak mulai proses penanganan dan pembuatan serta pengemasannya.



"Persyaratan ini diharapkan bisa menjaga satri lebih sehat dalam memenuhi kebutuan asupan gizi," jelas Qoimam.