Ambar Tyasella Pangestu, Hanya Lewat Belajar Seseorang Bisa Berkembang

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ilmu itu tak terbatas. Hanya lewat belajar, seseorang bisa berkembang.

Setidaknya hal ini yang terpatri di benak Ambar Tyasella Pangestu, mahasiswi Universitas Airlangga.

"Our world is changing around us, sehingga kalau kita nggak terus mengasah ilmu dan keterampilan kita, then we’ll be left behind," ungkap perempuan kelahiran Batam, 23 Desember 1999 ini.

Belajar bisa apa saja, segala hal yang menarik dan perlu dipelajari. Bisa pembelajaran formal, profesional atau pengembangan diri.

"Be a lifelong learner. Learn through life," ungkap Duta Universitas Airlangga 2019 yang hobi menari ini, Sabtu (27/3/2021).

Menurutnya, menjadi pembelajar seumur hidup dapat meningkatkan pemahaman tentang dunia.

Seperti ungkapan padi semakin berisi semakin merunduk, seseorang yang banyak belajar akan semakin merasa tidak mengerti banyak hal.

"Misalnya ketika belajar tari, kita tidak hanya belajar teknik, tapi juga belajar olah rasa, sejarah, musikalitas, konsistensi, dan masih banyak lagi," kata Ambar.

Proses belajar dapat membuat seseorang menjadi lebih baik, entah dari segi ilmu maupun pribadi.

"Tapi belajar itu nggak boleh gampang baper. Pikiran harus di-setting untuk selalu terbuka," pungkasnya.