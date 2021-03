Harga Cabai Rawit di Kota Blitar Turun Jelang Ramadan, Sekarang Rp 85 Ribu/Kg

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Blitar mulai turun tiga pekan menjelang Ramadan atau Jumat (26/3/2021).

Sekarang, harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Blitar Rp 85.000 per kilogram.

Harga itu turun sekitar Rp 30.000 per kilogram dibandingkan harga sepekan sebelumnya yang masih tembus Rp 115.000 per kilogram.

"Harga cabai rawit mulai turun, hari ini harganya Rp 85.000 per kilogram," kata Mahmud, pedagang cabai di Pasar Legi Kota Blitar.

Mahmud mengatakan harga cabai mulai turun sekitar satu pekan ini. Penurunan harga cabai secara bertahap.

Dari harga semula mencapai Rp 115.000 per kilogram turun menjadi Rp 100.000 per kilogram, lalu turun lagi menjadi Rp 90.000 per kilogram dan terakhir menjadi Rp 85.000 per kilogram.

"Kemarin harganya masih Rp 90.000 per kilogram, tapi hari ini sudah turun lagi menjadi Rp 85.000 per kilogram," ujarnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Mulai Izinkan Kegiatan Seni dan Budaya di Kabupaten Kediri dengan Prosedur Ketat

Baca juga: Dindik Kota Blitar Berencana Tambah 40 Sekolah yang Ikut Pembelajaran Tatap Muka

Baca juga: Mutasi Perwira Polres Tuban, Kasat Reskrim AKP Yoan Geser Digantikan M Adhi Makayasa

Menurut Mahmud, harga cabai mulai turun karena beberapa petani cabai di wilayah Blitar Selatan dan Kediri sedang panen.

Saat ini, stok cabai dari petani mulai banyak lagi.

"Petani cabai di Blitar Selatan dan Kediri sekarang mulai panen," katanya.

Suparmi, pedagang cabai di Pasar Pon Kota Blitar mengatakan harga cabai mulai turun menjelang Ramadan.

Menurutnya, harga cabai di Pasar Pon saat ini sekitar Rp 80.000 per kilogram sampai Rp 85.000 per kilogram.

"Harga cabai sudah mulai turun selama sepekan ini. Sekarang harganya sekitar Rp 80.000-Rp 85.000 per kilogram," katanya.

BACA BERiTA BLITAR LAGI