Dinkes Nganjuk Gelar Diseminasi Pedoman Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal untuk Cegah Stunting

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk gelar diseminasi pedoman gizi seimbang berbasis pangan lokal.

Hal itu sebagai upaya menurunkan angka stunting khususnya anak-anak di Kabupaten Nganjuk berbasis makanan lokal bergizi tinggi.

Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesma) Dinkes Kabupaten Nganjuk, Guruh Hari Wibowo mengatakan, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam memerangi malnutrisi. Terutama pada kelompok usia bawah lima tahun (balita), contohnya stunting atau kekerdilan, anemia, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

"Seperti zat besi, seng dan folat. Permasalahan tersebut saat ini masih banyak ditemukan pada balita," kata Guruh Hari Wibowo, kemarin.

Di Kabupaten Nganjuk, menurut Guruh Hari Wibowo, pada tahun 2018 merupakan salah satu daerah lokus stunting. Dimana menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Nganjuk termasuk dengan tinggi dalam kasus stunting.

Untuk menanggulanginya, ungkap Guruh, Dinkes Kabupaten Nganjuk mengadakan diseminasi Pedoman Gizi Seimbang berbasis Pangan Lokal (PGS-PL) untuk mencegah Balita Stunting.

Pada diseminasi dan sosialisasi tersebut, Dinkes Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), serta Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Surabaya.

Selain itu, dikatakan Guruh, pihaknya meminta masyarakat semakin peduli terhadap pencehagan stunting.

Yakni dengan mendorong kader maupun para petugas semakin aktif bersosialisasi program inovasi yang diprakarsai Dinkes Kabupaten Nganjuk.

Inovasi tersebut antara lain program Gentasibu, Ojo Stunting, Centinge Abah Kolel, dan lainnya.