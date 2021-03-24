Lirik dan Chord Lagu
Lirik dan Chord Lagu Out of Heaven - Bruno Mars, Viral di TikTok, Ditonton Lebih dari 710 Juta Kali
Berikut Lirik dan Chord Lagu Locked Out of Heaven yang dinyanyikan oleh Bruno Mars dan Viral di TikTok .
SURYA.co.id, - Berikut Lirik dan Chord Lagu Locked Out of Heaven yang dinyanyikan oleh Bruno Mars dan Viral di TikTok .
Lagu Locked Out of Heaven merupakan lagu populer tahun 2014 yang dinyanyikan oleh penyanyi kenamaan Bruno Mars.
Memiliki lirik yang khas dan dipadu dengan alunan musik yang pas, lagu ini kembali Viral di TikTok.
Video klip Locked Out of Heaven sendiri telah ditonton oleh lebih dari 710 juta penonton di kanal Youtube.
Langsung saja, inilah Lirik dan Chord Lagu Locked out of Heaven
Chord Locked out of Heaven - Bruno Mars
[Intro]
C Dm C Bb F Gm
Oh yeah yeah
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!
Oh yeah yeah
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!
[Verse]
C Dm C Bb F Gm
Never had much faith in love or miracles
C Dm C Bb F Gm
Never would have put my heart on the line
C Dm C Bb F Gm
But swimming in your world is something spiritual
C Dm C Bb F Gm
I'm born again every time you spend the night
[Pre-Chorus]
C Dm C Bb F Gm
Cause your sex takes me to paradise
F Gm
Yeah, your sex takes me to paradise
F A
And it shows, yeah, yeah, yeah
[Chorus]
Bb
Cause you make me feel like
Gm
I've been locked out of heaven
F
For too long
C
For too long
Bb
Yeah, you make me feel like
Gm
I've been locked out of heaven
F
For too long
C
For too long, oh oh oh oh,
[Interlude]
C Dm C Bb F Gm
Oh yeah yeah yeah yeah ooh
C Dm C Bb F Gm
Oh yeah yeah
Oh yeah yeah yeah yeah ooh!
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Abdullah Faqih
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