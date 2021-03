Waspadai Kenaikan Harga Jelang Ramadhan, Minyak Goreng di Gresik Mulai 'Gelisah'

SURYA.CO.ID, GRESIK - Potensi terjadinya perubahan harga kebutuhan menjelang bulan suci Ramadhan bulan depan, mulai diawasi tim satgas pangan Gresik.

Sementara ini harga-harga masih relatif stabil, meski terjadi sedikit kenaikan pada harga minyak goreng di beberapa pasar, Selasa (23/3/2021).

Dari data yang dihimpun Diskoperindag Gresik, hanya minyak goreng yang terlihat 'gelisah' atau ada kecenderungan naik meski masih tipis.

Minyak goreng curah kemasan sudah bergerak dari Rp 13.429 per liter, menjadi Rp 13.500 per liter. Sedangkan minyak goreng curah Rp 13.500 per liter, naik menjadi Rp 13.786 per liter.

Ada juga kenaikan pada komoditas pertanian, yaitu bawang putih naik dari Rp 25.571 per KG menjadi Rp 26.571 per KG. Sementara harga daging sapi masih tetap stabil d ikisaran Rp 99.286 per KG.

Kepala Dinas Usaha Mikro dan Perindustrian-perdagangan (Diskoperindag) Gresik Agus Budiono, mengatakan, harga kebutuhan pokok masih tergolong stabil. Sebab semua harga sembako pekan ini tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Alhamdulillah harga sembako masih stabil. Bahkan cabai rawit mulai turun, serta ketersediaannya aman," kata Agus melalui telepon selulernya.

Saat ini harga cabai rawit mencapai Rp 111.429 per KG dari sebelumnya Rp 117.143 per KG. Sementara cabai besar naik dari Rp 30.429 menjadi Rp 32.429 per KG.

Sedangkan harga beras masih sama dengan pekan sebelumnya. Seperti harga beras premium Rp 12.043 per KG, beras medium Rp 10.914 per kG dan beras biasa masih Rp 9.943 per KG.

Dari sedikit kenaikan beberapa kebutuhan pokok tersebut, Agus menyebut masih normal. "Masih terkoreksi pasar normal," imbuhnya.

Dari beberapa kenaikan harga sembako tersebut, Agus menyebutkan bahwa stok pangan di Gresik masih aman terkendali. "Ketersediaan sembako masih aman. Tim satgas pangan terus memantau logistik di masyarakat," katanya. ***