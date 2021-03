Lirik dan Chord Lagu Terhebat - Coboy Junior yang Viral di TikTok, Tak Perlu Tunggu Hebat

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Terhebat - Coboy Junior yang populer dengan lirik 'Tak perlu tunggu hebat'.

Lagu Terhebat - Coboy Junior sudah dirilis pada 2013 silam dan belakangan ini kembali viral di TikTok. Berikut selengkapnya.

Intro : F G Em F

F G Em F

C

Hey kawan

Am

Pasti kau dan aku sama

G

sama-sama punya takut

F

Takut tuk mencoba dan gagal, tapi

C

Hey kawan

Am

Pasti kau dan aku sama

G

sama-sama punya mimpi

F

Mimpi tuk menjadi berarti karena

Am F

Harus kita taklukan bersama lawan rintangan

Am G

Tuk jadikan dunia ini lebih indah

Reff:

F C

Tak perlu tunggu hebat

Am G

Untuk brani memulai apa yang kau impikan

F C

Hanya perlu memulai

Am G

untuk menjadi hebat raih yang kau impikan

F C Am G

Seperti singa yang menerjang semua rintangan

F C

tanpa rasa takut

Am G C

Yakini bahwa kamu kamu kamu kamu terhebat

F G Em F

C

Hey kawan

Am

Pasti kau dan aku sama

G

sama-sama punya takut

F

Takut tuk mencoba dan gagal, tapi

C

Hey kawan

Am

Pasti kau dan aku sama

G

sama-sama punya mimpi

F

Mimpi tuk menjadi berarti karena

Am F

Harus kita taklukan bersama lawan rintangan

Am G

Tuk jadikan dunia ini lebih indah

Reff:

F C

Tak perlu tunggu hebat

Am G

Untuk brani memulai apa yang kau impikan

F C

Hanya perlu memulai

Am G

untuk menjadi hebat raih yang kau impikan

F C Am G

Seperti singa yang menerjang semua rintangan

F C

tanpa rasa takut

Am G

Yakini bahwa kamu kamu kamu kamu terhebat

Dm

Coba cobalah mari kita pasti bisa

Em

taklukan dunia dengan mimpi kita

F

Mari berbagi mari bermimpi bersama kita disini

C G

Yakini kau pasti bisa

Dm

Its CJR in the heart

Em

Dan membuatmu percaya

F G

Kamu terhebat seperti singa

Back to Reff

