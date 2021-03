Lirik dan Chord Lagu Ku Tak Bisa - Slank, Viral di TikTok 'Ku Tak Bisa Jauh Jauh Darimu'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak Lirik dan Chord lagu berjudul Ku Tak Bisa yang dinyanyikan oleh Slank dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Ku Tak Bisa Jauh Jauh Darimu, lirik dan chord lagu Ku Tak Bisa - Slank banyak dicari.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu To The Bone - Pamungkas, Viral di TikTok I Want You to the Bone

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Terlalu Cepat - Isqia Hijri Viral di TikTok, Kau Terlalu Cepat Melupakan Aku

Berikut lirik dan chordnya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Ku Tak Bisa - Slank: Pernah Berpikir Tuk Pergi'

Intro : C ...

C Em

Pernah berpikir tuk pergi

F C G

dan terlintas tinggalkan kau sendiri

C Em

Sempat ingin sudahi sampai di sini

F C G

coba lari dari kenyataan tapi ...

Dm F C G

Ku tak bisa ... jauh 2x dari mu

C Em

Lalu mau apa lagi

F C G

kalo kita sudah gak saling mengerti

C Em

sampai kapan bertahan seperti ini

F C G

dua hati bercampur emosi tapi ...

musik : Am Em Am Em A# Gm B7

Am Em

Sabar 2x aku coba sabar

Am Em

Sadar 2x seharusnya kita sadar

F Fm

Kau dan aku tercipta tak boleh berpisah ...

Berikut video klipnya.

Baca berita lainnya terkait Chord dan Lirik Lagu di Surya.co.id