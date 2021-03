Lirik dan Chord Lagu Laguku - Ungu, Mungkin Hanya Lewat Lagu Ini Akan Kuyatakan Rasa Cintaku Padamu

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Laguku yang dipopulerkan oleh grup band Ungu.

Mungkin hanya lewat lagu ini merupakan potongan lirik lagu Laguku.

lntro : G D Em Bm C A D

G D Em Bm

Mungkinkah kau tau rasa cinta yang kini membara

C A D

Yang masih tersimpan dalam lubuk jiwa

G D Em Bm

Ingin ku nyatakan lewat kata yang mesra untukmu

C A D

Namun kutak kuasa untuk melakukanya

G D

Reff : Mungkin hanya lewat lagu ini

Em Bm C

Akan kunyatakan rasa cintaku padamu

Am D

Rinduku padamu tak bertepi

G D

Mungkin hanya sebuah lagu ini

Em Bm

Yang slalu akan kunyanyikan

C Am D

Sebagai tanda betapa aku inginkan kamu

Intro : G D Em Bm C A D

E A E

Ooooo….Mungkin hanya lewat lagu ini

F#m C#m D

Akan kunyatakan rasa cintaku padamu

Bm E

Rinduku padamu tak bertepi

A E

Mungkin hanya sebuah lagu ini

F#m C#m

Yang slalu akan kunyanyikan

D Bm E

Sebagai tanda betapa aku inginkan kamu