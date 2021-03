Chord dan Lirik Lagu Terlalu Cepat - Isqia Hijri Viral di TikTok, Kau Terlalu Cepat Melupakan Aku

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Kau Terlalu Cepat Melupakan Aku atau Terlalu Cepat oleh Isqia Hijri.

Lagu Terlalu Cepat - Isqia Hijri dirilis pada 25 Agustus 2020 lalu dan kini kembali viral di TikTok dan media sosial lainnya. Berikut selengkapnya.

Intro

C G/B Am.. C G/B Am..

A Dm Em F G.. C G/B

Am -G

apakah.. kau sudah lupa..?

F G C

saat kurayu kamu di sana..

C G/B Am -G

apakah.. kau pura-pura lupa..

F G C

tolong katakan sejujurnya..

F Am

sekarang.. kau tinggalkan aku

F C

sekarang.. kau lupakan aku

Dm

dan ternyata kau sudah ada

G

kekasih baru..

Reff :

C -G/B Am

kau terlalu cepat.. melupakan aku..

A Dm -C

tak sadarkah kau melukai hatiku

G C F

hati ini masih mendambakanmu..

Dm G C-Em-F-Dm

kumohon.. kau mengerti itu..

C G/B Am -G

apakah.. kau pura-pura lupa

F G C

tolong katakan sejujurnya..

Musik : C# Cm G# G F C F

Am

sekarang.. kau tinggalkan aku

F C

sekarang.. kau lupakan aku

Dm

dan ternyata kau sudah ada

G

kekasih baru..

Reff : (Overtune) -G# C#

-G#/C #m

kau terlalu cepat.. melupakan aku

A# D#m -C#

tak sadarkah kau melukai hatiku

G# C# F#

hati ini masih mendambakanmu

D#m G# C G#

kumohon.. kau mengerti itu..

C# -G#/C A#m

hoo.. uwoo.. uwo.. oooo..

A# D#m -C#

tak sadarkah kau telah melukai hatiku

G# C# F#

hati ini masih mendambakanmu

D#m G# C# G#/C A#m

kumohon.. kau mengerti.. itu..

D#m G# C#

kumohon.. kau mengerti.. itu..

