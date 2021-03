Film Drama Remaja Dear Nathan 3 Rilis Akhir Tahun, Diangkat dari Novel Karya Erisca Febriani

SURYA.co.id | SURABAYA - Ardhito Pramono memerankan karakter Afkar dalam film Dear Nathan 3, Thank You Salma yang akan dirilis di akhir tahun.

Hal tersebut dikatakan Ardhito kepada SURYA.co.id saat menghadiri Undian Tabungan Siklus di Kantor Pusat Bank Jatim di Surabaya, Minggu (21/3/2021).

"Film Dear Nathan 3 ini akan dirilis mungkin akhir tahun 2021," katanya.

Dear Nathan: Thank You Salma merupakan film drama remaja Indonesia yang merupakan sekuel dari Dear Nathan.

Sementara, karakter Afkar yang diperankan oleh Ardhito Pramono adalah seorang pujangga dan musisi yang sangat dicintai oleh anak muda.

Dia independen, dewasa, dan tidak takut untuk mengutarakan isi hatinya.

Tak hanya sebagai pemeran, Ardhito juga mengisi soundtrack film Dear Nathan 3 dengan lagunya yang berjudul Teman Perjalanan.

Selain Ardhito, film inj juga dibintangi oleh Amanda Rawles dan Jefri Nichol.

Film ini diangkat dari novel karya Erisca Febriani dan terdiri dari tiga trilogi.

Thank You Salma merupakan trilogi terakhir dari novel Dear Nathan.

