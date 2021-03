Wuling New Confero S Mulai Dipasarkan di Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sebagai bagian dari rangkaian peluncuran MPV terbaru Wuling Motors (Wuling) di berbagai kota, hari ini New Confero S diniagakan secara resmi di Surabaya, Jawa Timur.

Wuling berkolaborasi dengan PT Arista Jaya Lestari, PT Putra Perdana Indoniaga, dan PT Berkat Langgeng Sukses Sejati sebagai mitra diler di Surabaya untuk memperkenalkan MPV andalan Wuling ini di Tunjungan Plaza 3.

Wuling New Confero S ‘The Real Spacious Family MPV’ diniagakan mulai dari Rp 180.800.000 (OTR Surabaya).

“Kami menghadirkan New Confero S yang mengusung incredible space for new excitement untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin menyenangkan bersama keluarga di kawasan Jawa Timur. Seiring dengan semangat ‘Drive For A Better Life’, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk melaju menuju kehidupan yang lebih baik bersama The Real Spacious Family MPV,” terang Johan Fithra Zulfikar, selaku Area Manager Wuling Jawa Timur.

Perihal ubahannya, sentuhan berbeda terlihat pada desain eksterior New Confero S yang membuatnya terlihat atraktif dan berjiwa muda, yakni desain bumper depan yang memberikan nuansa bold, bentuk grille yang dinamis, lampu utama yang mengusung aksen baru serta Daytime Running Light (DRL) yang unik.

MPV andalan Wuling ini tetap memiliki kabin yang lapang hingga baris ketiga dengan pilihan konfigurasi bangku 8-seater dan 7-seater dengan captain seat yang dibalut synthetic leather. Kesan modern dan berkelas pun terlihat berkat pengaplikasian desain interior yang bernuansa gelap, aksen karbon merah pada ornament kabin serta dengan aksen jahitan

merah pada kursi.

Beragam fitur penunjang kenyamanan berkendara lainnya turut dihadirkan di produk ini, yakni rear parking camera, head unit 8” touchscreen, audio control & answering call button, electric adjustable foldable mirror, dan driver seat height adjuster.

New Confero S juga diakomodasi fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap di kelasnya, mulai dari TPMS, Emergency Stop Signal (ESS), Dual SRS Airbag, Front and Rear Parking Sensor, sistem pengereman ABS & EBD, seatbelt indicator, immobilizer, ISOFIX, dan anti-theft alarm.

New Confero S pun didukung oleh berbagai layanan purnajual mulai dari garansi umum kendaraan selama tiga tahun atau 100.000 kilometer sampai dengan garansi komponen utama mesin dan transmisi selama lima tahun atau 100.000 kilometer.

New Confero S diniagakan dalam lima pilihan warna, terdiri dari Carnelian Red, Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver

dan Starry Black.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi wuling.id atau silahkan datang ke dealer Wuling yakni Wuling BLESS Basuki Rahmat, Wuling Arista HR Muhammad, Wuling Arista Jemursari, Wuling Perdana Kenjeran, Wuling

Arista Tunjungan.

Di samping melakukan peluncuran resmi New Confero S, Wuling juga menggelar pameran dan test drive hingga 21 Maret 2021 di Tunjungan Plaza 3. Pengunjung tidak perlu khawatir saat berada di area pameran karena protokol kesehatan selalu diterapkan selama acara.

Terdapat banyak promo menarik yang disediakan bagi para pelanggan selama acara berlangsung. Mulai dari gratis asuransi selama masa tenor atau TDP mulai dari 15% yang didukung oleh Wuling Finance kemudian ada juga voucher belanja setiap pembelian lini produk Wuling.

Bagi konsumen yang melakukan pembelian New Confero S akan mendapatkan hadiah berupa smartphone. Selain itu untuk Confero Series, Cortez CT dan Almaz Series juga terdapat promo berupa bebas perawatan termasuk jasa dan part selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Tentu semua program di atas berlaku syarat dan ketentuan. (*)