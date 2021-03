Lirik dan Chord Lagu Mama Tanya - Bocah Karang Viral di TikTok, Ae Sio Mama De Yang Dulu Sa Bawa

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Mama Tanya - Bocah Karang yang sedang viral di TikTok.

Lagu Mama Tanya - Bocah Karang viral setelah dinyanyikan oleh kakak beradik dan videonya beredar di medsos.

Lagu Mama Tanya viral di TikTok dengan lirik 'ae sio mama de yang dulu sa bawa kerumah'.

Intro : C G Am Em

F C Dm G

.

C G

oh Tuhan bantu sa

Am Em

untuk lupakan dia

F C

sa pu hati bukan

Dm G

dermaga cinta

.

C G

yang ko singgah

Am Em

kau pergi berpindah

F C

kasian pa

Dm G

ado sayang sa susah

.

Reff :

C

ae sio mama de

G

yang dulu sa bawa kerumah

Am

kini de su tipu

Em

skarang de su pindah rumah

F C

ae sakit apa sio

Dm G

ae ko su tipu iyo

.

C G

biar sa tra papa sa tahan semua

Am Em

jujur sa tra bisa tapi su percuma

F C

oh Tuhan bantu sa lupakan dia

Dm G (C)

sa pu hati bukan dermaga cinta

.

C G

ey, ko berikan kabar gembira

Am Em

buat sa su setia

F C

namun su hilang kabar, sa bale dengar

Dm G

ko su bersandar, tapi sa sabar

.

C G

ado sio mama e mama e

Am Em

de yang dulu sa bawa su hilang e

F C

mungkin tara pantas hingga ko lepas

Dm G

hilang trada ampas su tarada bekas

sakit terlalu jelas

.

C

semua berubah tra lagi ada

G

sa ko lupa dan sakit sa rasa di dada

Am

ko lambai tangan kasih da da da

Em

sepi sa rasa saat ko su tarada... yeah

F C

mama su tau kau yang sa punya ey

Dm

tapi ko mau pilih lain rumah

G

ey sio (percuma)

.

C

woy barang tuspu da bawa pigi

G

hanya tisu yang jadi saksi

Am

dibalik tangis yang ko kasih

okey baby thanks

Em

su pernah menjadi

bagian dari sa pu hari-hari

F

jika sa ingat kembali

C

kadang sa senyum-senyum sendiri

Dm

ae biar seng mungkin cahaya

cinta kasih tra lagi bersinar

G

dan sa skarang sa su bukan lagi

sepasang kekasih (ae mama dengar)

.

Reff :

C

ae sio mama de

G

yang dulu sa bawa kerumah

Am

kini de su tipu

Em

skarang de su pindah rumah

F C

ae sakit apa sio

Dm G

ae ko su tipu iyo

.

C G

biar sa tra papa sa tahan semua

Am Em

jujur sa tra bisa tapi su percuma

F C

oh Tuhan bantu sa lupakan dia

Dm G (C)

sa pu hati bukan dermaga cinta

.

C

kalo sa karna tipu

G

(kalo sa karna tipu)

Am

susah jujur ko su lepu

Em

ae ko su lepu

F C

dapa tanya ko dimana

Dm G

kenapa skarang su tra pernah

.

C G

mungkin deng begitu dapat buat sa tenang

Am Em

mungkin ya begitu dapat lupa deng pelan

F C

sulo sa tertawa padahal sakit di dalam

Dm G

sunyi yang sa bawa ko polo dia di malam

.

C

ko tau de pu sakit

lebih parah dari luka

G

dengar susah payah samo bangkit

Am

saat hati susah buka

Em

mama dong tau itu ko

mama sudah kenal ini bo

F

ko yang sa bawa ke rumah

C

berbalik dan pindah ke sana

Dm

dong tau hanya ko nama

G

sio sekarang di mana

.

C

hilang tarada senang

G

gelap tra lagi terang

Am

sio tra mampu kenang

Em

saat sedih menyerang

F

pilih pindah biar sudah

C

lupa semua oke fix ya

Dm

yakin dia tutup kisah

G

habis crita torang pisah

.

C G

ado sayang sa mo jawab apa

Am Em

kalo nanti mama de tanya

F C Dm

ko yang sa bawa skarang dimana

G

tra mungkin bilang tong su pisah

C G Am Em

kasihan ado.

F C Dm

tra bilang.kalo sio

G

sa jaga mama de pu hati

.

Reff :

C

ae sio mama de

G

yang dulu sa bawa kerumah

Am

kini de su tipu

Em

skarang de su pindah rumah

F C

ae sakit apa sio

Dm G

ae ko su tipu iyo

.

C G

biar sa tra papa sa tahan semua

Am Em

jujur sa tra bisa tapi su percuma

F C

oh Tuhan bantu sa lupakan dia

Dm G (C)

sa pu hati bukan dermaga cinta

.

Outro : C G Am Em

F C Dm G C

