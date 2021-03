Hasil Drawing Perempat Final Liga Eropa: MU Vs Granada, Lihat Jadwal Mainnya

SURYA.co.id - Hasil drawing laga perempat final dan semifinal Liga Europa telah resmi dilakukan pada Jumat (19/3/2021) malam WIB.

Ada delapan klub terbaik Eropa yang akan bertarung memperebutkan piala Liga Europa 2020-2021.

Mereka adalah Ajax Amsterdam, Arsenal, Dinamo Zagreb, Granada, Manchester United, AS Roma, Slavia Praha, dan Villarreal. Undian berlangsung secara terbuka, dalam artian tak ada perlindungan yang menghalangi tim dari satu negara bertemu dengan lawan dari negara sama.

Adapun jadwal babak perempat final akan dihelat pada 8 April (leg pertama) dan 15 April (leg kedua).

Lalu, babak semifinal pada 29 April (leg pertama) dan 6 Mei (leg kedua). Adapun laga final akan dilangsungkan pada 26 Mei 2021 di Gdansk Arena, Polandia.

Acara undian sendiri dipandu oleh Pedro Pinto bersama Deputi Sekjen UEFA Giorgio Marchetti dengan undian dilakukan oleh mantan bek Arsenal Gael Clichy.

Berikut adalah hasil undian perempat final Liga Europa:

Granada CF vs Manchester United

Arsenal vs Slavia Praha

Ajax Amsterdam vs AS Roma

Dinamo Zagreb vs Villarreal