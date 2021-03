Chord Lagu Salah Benar - 3 Composers X Rizky Billar, Ternyata Ternyata Aku Salah, Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Salah Benar dari 3 Composers X Rizky Billar.

Liriknya Ternyata Ternyata Aku Salah, viral di TikTok.

Salah Benar - 3 Composers x Rizky Billar

INTRO: G GMaj7 C Cadd9 (2x)

G C

Sedang apa dan di mana… dia dia dia

Am D

Ku mencari namun tak ada kabarnya

C D G

Inikah namanya cinta diam-diam

Am D

Ku mulai curiga, ku mulai terganggu

C D Bm Em

Jangan-jangan ada cinta yang lain

Am Bm

Ketuk pintu hati yang sepi

C D

Dan kau buka, buka sepenuh hati

REFF:

G Em

Ternyata, ternyata aku salah

Am D Bm

Salah sangka kepadamu

E Am D

Ku terlalu cemburu

G Em

Ternyata, ternyata kamu benar

Am D Bm

Benar setia kepadaku

E Am

Terima kasih cinta

C D C G

Ku yakin love is you

C Em

Maafkan bila cintaku (aku tak kembali)

Am

Tujuh hari dalam seminggu

Bm C D

Ku mencari ku mencarimu